Лондон, 7 февраля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. На Ламбетском мосту в центре Лондона в ходе съемок нового фильма с Джеки Чаном был взорван двухэтажный автобус. Как сообщают «Вести.Ru», многие жители британской столицы приняли «постановочную сцену» за атаку террористов.

forum.klerk.ru Ламбетский мост. Лондон

Отмечается, что съемочная группа заранее предупредила местных жителей о планируемом взрыве, однако некоторым горожанам «данная сцена» напомнила теракты 2005 года в Лондоне.

Кроме того, местные жители заявили, что взрыв сильно напугал малышей, играющих на расположенных неподалеку от Ламбетского моста площадках.