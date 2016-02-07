Калининград, 7 февраля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Калининградская полиция проводит проверку по факту столкновения автомобиля с товарным поездом, в результате чего погибли два пожилых человека — мужчина и женщина.

39.mvd.ru Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось

По одной из версий, 63-летнего водителя могло ослепить яркое солнце, в результате чего он не заметил запрещающий сигнал и допустил столкновение с тепловозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Напомним, инцидент произошёл сегодня, 7 февраля, на железнодорожном переезде станции Озерки Гвардейского района. Переезд не оборудован шлагбаумом, но оснащён средствами звуковой и световой сигнализации о приближении поезда. Несмотря на данные сигналы, водитель заехал на пути в непосредственной близости перед движущимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской железной дороги. Машину — красный Volkswagen Golf 1987 года выпуска — тепловоз протащил на расстояние порядка 700 метров.

Автомобиль был буквально смят составом, водитель и его пассажирка, 65-летняя жительница Гвардейска, скончались на месте.

В КЖД уточнили, что в 2015 году на железнодорожных переездах на территории России по вине водителей произошло 240 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 197 человек, 49 из них погибли.