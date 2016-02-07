Берлин, 7 февраля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Власти Германии резко осуждают запуск КНДР баллистической ракеты. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

chosun.com Космодром Сохэ

«Таким образом, страна (КНДР) снова пренебрегла предупреждениями международного сообщества, — говорит глава внешнеполитического ведомства. — Запуск ракеты является безответственной провокацией, которая нарушает… резолюции СБ ООН и вновь ставит под удар безопасность в регионе».

Штайнмайер добавил, что власти Германии вновь призывают Северную Корею следовать резолюциям СБ ООН и запретить испытания ядерного оружия и запуски баллистических ракет.

«Северокорейские программы должны быть закрыты», — сказал министр.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Северная Корея осуществила запуск ракеты космодрома «Сохэ», расположенного на западном побережье Корейского полуострова.

Американские военные сообщили, что через 10 минут после старта ракета пролетела над воздушным пространством японской префектуры Окинава. Затем США уточнили, что ракеты была запущена в южном направлении над Желтым морем.

После этого Центральное телевидение КНДР сообщило, что успешно выведен на орбиту искусственный спутник «Кванмёнсон-4».

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