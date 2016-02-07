Пушков: Политика США на Ближнем Востоке породила «цунами беженцев» в Европе
Москва, 7 февраля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Причиной «цунами беженцев», накрывшего страны Европейского союза, стала внешняя политика США на Ближнем Востоке. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») написал в своем микроблоге в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Миграция
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Таким образом, Алексей Пушков прокомментировал высказывания своего коллеги — главы внешнеполитической комиссии бундестага Норберта Реттгена, который назвал действия Воздушно-космических сил России в Сирии — причиной миграционного кризиса в ЕС.