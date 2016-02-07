Москва, 7 февраля, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Причиной «цунами беженцев», накрывшего страны Европейского союза, стала внешняя политика США на Ближнем Востоке. Об этом председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

« До 30.09.15 Россия не посылала ВКС в Сирию, — говорится в сообщении. — Цунами беженцев породили не мы, а политика США на Ближнем Востоке. В бундестаге не там ищут виновных».

Таким образом, Алексей Пушков прокомментировал высказывания своего коллеги — главы внешнеполитической комиссии бундестага Норберта Реттгена, который назвал действия Воздушно-космических сил России в Сирии — причиной миграционного кризиса в ЕС.