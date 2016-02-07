Москва, 7 февраля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выступление сборной России на Кубке Федерации, где российские спортсменки уступили команде Нидерландов со счетом 0:3.

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«Изначально, мы не утверждали, что мы фавориты, — цитируют Кузнецову «Известия». — Об этом больше говорили теннисистки сборной Нидерландов. Они сыграли лучше нас во всех матчах. Не могу сказать, что я шокирована таким исходом, но чувствую себя опустошенной».

Кузнецова добавила, что она сегодня играла более свободна, чем в первом матче, но на общий результат сказалась усталость.

«Все сложилось против нас, — говорит теннисистка. — Такое тоже бывает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по теннису проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Кубка Федерации. За 2 дня голландские теннисистки 3 раза победили спортсменок из РФ.

6 февраля Кики Бертенс победила Екатерину Макарову со счетом 6:3, 6:4. В тот же день Рихел Хогенкамп оказалась сильнее Светланы Кузнецовой: 7:5, 6:7, 10:8.

7 февраля Бертенс одержала победу над Кузнецовой: 6:1, 6:4, тем самым обеспечив свой сборной место в полуфинале.

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