Калининград, 7 февраля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Двое человек погибли сегодня, 7 февраля, в Калининградской области в результате ДТП с участием товарного состава. Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, на железнодорожном переезде станции Озерки поезд врезался в легковой автомобиль.

vk.com / Cообщество автомобилистов Калининграда Последствия аварии под Калининградом

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Golf пытался пересечь пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Многотонный локомотив буквально смял легковой автомобиль и протащил несколько сот метров по полотну. Водитель и пассажир погибли.

ИА REGNUM напоминает, что самая крупная по числу жертв авария на железнодорожном переезде в Калининградской области произошла в 2001 году. Тогда поезд Черняховск — Советск протаранил городской автобус «Икарус», выехавший на переезд. Погибли 14 человек.