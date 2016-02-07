Анкара, 7 февраля, 2016, 16:00 — ИА Регнум.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти США должны сделать выбор, кого они будут считать партнерами в регионе Большого Ближнего Востока — турок или курдов. Такое заявление Эрдоган сделал сегодня, 7 февраля, спустя неделю после визита посланника президента США в сирийский город Кобани, который находится под контролем курдских сил боевого крыла партии «Демократический союз» (PYD).

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Напомним, Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с Курдской рабочей партией, которую турки также считают террористической. Сейчас в Турции идет настоящая война против курдов. В неформальной столице Курдистана — городе Диярбакыре, турецкие силовики окружили центральный район города Сур, в котором находятся курдские активисты, и бьют по нему из артиллерии.

А минувшие выходные спецпредставитель президента США Барака Обамы в международной коалиции по борьбе с «Исламским Государством» Брет Макгурк посетил подконтрольные курдам территории на севере Сирии, где провел переговоры с представителями курдо-арабского альянса, которые сражаются с боевиками ИГ.

Представитель государственного департамента США сообщил, что Макгурк провел в сирийском Курдистане два дня, в числе посещенных спецпосланником мест фигурирует город Кобани.

«Как мы можем вам (США) доверять?» — риторически вопрошает Эрдоган. «Это или я ваш партнер, или террористы в Кобани?», — восклицает турецкий президент.

Напомним, курды довольно давно являются союзниками США на Ближнем Востоке. В период войны в Ираке, курды активно поддерживали американских интервентов против Саддама Хусейна, за что получили широкую автономию.