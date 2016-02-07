Воронеж, 7 февраля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Воронеже сотрудникам экстренных служб и полицейским удалось поймать и обездвижить тигра, который разгуливал по трассе М4 «Дон». Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Воронежской области.

resttop.ru Пойманный тигр

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вдоль трассы М4 «Дон» следует тигр. Когда сообщение поступило в оперативные службы Воронежа, сотрудники полиции и спасатели выехали на место.

Хищник двигался вдоль дороги не проявлял агрессии. Спасатели решили загнать его в тупик, чтобы изловить. Им удалось заблокировать тигра в районе гаражей на улице Планетной с помощью двух автомобилей.

Вскоре животное удалось обездвижить с помощь спецсредств. Тигра связи и в целости и сохранности доставили в местный зоопарк, где поместили в клетку.

По предварительным данным, тигр мог сбежать из грузовика в ходе перевозки по трассе М4 «Дон».