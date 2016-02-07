Москва, 7 февраля, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что власти КНДР продемонстрировали вызывающее пренебрежение нормами международного права, запустив ракету. Соответствующее заявление российского внешнеполитического ведомства опубликовано сегодня, 7 февраля.

txtmf.com Западный испытательный полигон Сохэ

Напомним, сегодня Северная Корея осуществила запуск ракеты космодрома «Сохэ», расположенного на западном побережье Корейского полуострова. Американские военные сообщили, что через 10 минут после старта ракета пролетела над воздушным пространством японской префектуры Окинава. Затем США уточнили, что ракеты была запущена в южном направлении над Желтым морем.

После этого Центральное телевидение КНДР сообщило, что успешно выведен на орбиту искусственный спутник «Кванмёнсон-4».

В заявлении МИД РФ сказано: «Вынуждены констатировать, что Пхеньян не прислушался к призывам международного сообщества, в очередной раз продемонстрировав вызывающее пренебрежение нормами международного права».

Такие действия ведут к серьезному обострению ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, считают на Смоленской площади. Кроме того, действия КНДР играют на руку тем, кто делает ставку на блоковую политику и наращивание военного противостояния, наносят серьезный ущерб безопасности государств региона, в первую очередь самой КНДР, подчеркнул МИД РФ.

«Избранный Пхеньяном курс не может не вызывать решительного протеста. Настоятельно рекомендуем руководству КНДР задуматься над тем, отвечает ли интересам страны политика противопоставления себя всему международному сообществу», — сказано в заявлении.