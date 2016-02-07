Барнаул, 7 февраля, 2016, 09:20 — ИА Регнум.



Jarosław Miklasiewicz. «Голосование». Картина, масло

Что готовят политики электорату

Газета «МК на Алтае» 3 февраля опубликовала любопытный обзор мнений экспертов о политической повестке, которая будет доминировать в предвыборных кампаниях.

«В программах будут отражаться три момента. Во-первых, социальный блок. И правительство, и региональные власти подтверждают, что, с учетом сложной экономической ситуации в стране, все социальные обязательства будут выполнены государством в полном объеме. «Единая Россия» будет подчеркивать это сохранение в предвыборной гонке и выступать своего рода гарантом стабильности. Оппозиционные партии, напротив, напомнят, что блок социальных гарантий недостаточен и его нужно увеличить. По этому вопросу будет принципиальное расхождение», — считает политолог Михаил Литвинов, чье мнение «МК на Алтае» приводит в рубрике «Призма».

Он также высказал мнение, что «широкие массы людей будут голосовать за стабильность, осознавая, что ситуацию не нужно дополнительно раскачивать».

Общефедеральная повестка дня серьезно повлияет на избирательную кампанию в крае, — считает член комиссии с правом решающего голоса в Центральной районной ТИК Барнаула, координатор волонтерского проекта «Гражданин наблюдатель» Владимир Лямкин.

«Многие партии и кандидаты будут разыгрывать карту «патриотизма», противопоставляя себя «пятой колонне». И лишь единицы в современных условиях будут объяснять избирателям, в чем суть кризисных экономических процессов и как действия (или бездействие) власти может ослабить или усугубить экономический кризис. На сокращение бюджетного финансирования по всем направлениям, ощутимое падение уровня жизни, к которому может со временем добавиться рост безработицы, будут вынуждены реагировать все политические силы», — полагает Владимир Лямкин. Этот эксперт высказал также предположение, что дефицит ярких лидеров, который испытывают и Барнаул и Алтайский край целом, может на ближайших выборах проявиться рядом возвращений.

«Известные люди, когда-то уехавшие с Алтая и добившиеся результатов в Москве, вернутся в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы. Кандидатами в АКЗС большей частью станут все те же известные в крае люди. Многие из них давно и заслуженно уважаемы жителями нашего региона, и переизбрание на своем округе станет, скорее всего, вопросом поиска достаточного финансирования», — считает Владимир Лямкин.

«Поведение избирателей вряд ли будет детерминировано кризисными настроениями. К тому моменту резкого снижения уровня жизни не произойдет, а снижение потребительского спроса будет компенсировать подсобное хозяйство», — считает политолог Ярослава Шашкова. Ее коллега — Константин Лукин — считает, что кризис скажется на выборах.

«Падение реальных доходов и уровня жизни уже начинает усиливать протестные настроения. Поэтому в предвыборных кампаниях будут доминировать социально-экономические вопросы, и, скорее всего, в программах всех участников выборов будет звучать критика: с одной стороны — правительства, обходя фигуру президента, с другой стороны — региональных властей, за существующее положение в регионе», — заявил «МК на Алтае» Константин Лукин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Алтайского края Александр Карлин уже спрогнозировал приезд на Алтай «факиров» и «политических гадюк».

Алтайским чиновникам урежут траты

В администрации Алтайского края готовы к режиму строгой экономии бюджетных ресурсов. В ближайшие несколько недель будут приняты ограничительные меры по аренде чиновниками автотранспорта, покупкам дорогостоящей мебели, телефонов и компьютерной техники, — об этом 3 февраля сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По словам вице-губернатора Николая Чинякова, который курирует вопросы госзакупок, границы стоимости товаров для нужд чиновников, будут объявлены уже в первом квартале. И в течение года ведомство будет совершенствовать систему госзакупок в регионе.

«Показатели края в этой сфере можно считать весьма позитивными. В 2015 году контрактный портфель превысил 18 миллиардов рублей. Около 85% выигравших в конкурсных процедурах — алтайские поставщики. Причём, более 80% из них — предприятия малого и среднего бизнеса. Благодаря конкурентным закупкам, бюджету края удалось сэкономить солидную сумму», — информирует ГТРК «Алтай».

100 миллионов рублей Барнаулу

Барнаул признан одним из самых благоустроенных городов России. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса состоялась в Москве, — об этом 6 февраля сообщает телеканал «Катунь-24».

Жюри оценивало более 100 показателей, в том числе участие в федеральных программах, работу по переселению из аварийного жилья. Результат Барнаула — второе место, победителем стал Краснодар. Это уже не первая победа алтайской столицы. Дважды Барнаул получал бронзу, четырежды удостаивался почетного диплома, — передает «Катунь-24».

Известно, что за победу столица Алтайского края получит 100 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие города.

Алтайский край возвращается в свой часовой пояс

Алтайский край и соседняя Республика Алтай добились принятия решения по возвращению края в прежний часовой пояс UTC+7. Газета «Алтайская правда» 5 февраля приводит слова алтайского депутата госдумы Николая Герасименко на эту тему: «На следующей неделе законодательную инициативу Алтайского края мы рассмотрим на заседании комитета, и уже в конце февраля — начале марта на пленарных заседаниях Думы примем законопроект в трех чтениях. Это будет сделано для того, чтобы в 00:00 27 марта Алтайский край перешел из пятой часовой зоны в шестую, переведя стрелки на один час вперед и вернувшись, таким образом, к «летнему времени».

Как уже сообщало ИА REGNUM, компетентность и активная гражданская позиция алтайского ученого, кандидата физико-математических наук, доцента Алтайского государственного технического университета, сотрудника лаборатории исследования космического пространства Алтайского государственного педагогического университета Александра Каплинского помогли общественности убедить депутатов местного парламента в необходимости законодательной инициативы о возврате к привычному часовому поясу.

Летом и осенью 2015 года жители региона буквально «закидали» власти письмами с жалобами на темные вечера и светлые ночи.

Импортозаместительный регион

Алтайский край признан одним из самых импортозаместительных регионов, — об этом 24 февраля сообщает телеканал «Катунь-24».

Утверждение основано на итогах исследования реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году. Его проведение осуществили специалисты Аналитического центра «Клуб Регионов».

Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями.

Эксперты «Клуба Регионов» отмечают работу Администрации Алтайского края: «Руководство региона просит федеральный Минпром содействовать в продвижении алтайских товаров в федеральные сети, организовало собственную биржу деловых контактов «АлтайПродМаркет», готовится рассылать соседним регионам ассортимент своей сельхозпродукции. Глава Алтайского края Александр Карлин даже предложил концепцию «особых аграрных регионов» как территорий концентрации дополнительных ресурсов с целью реализации импортозамещения. Эксперты видят положительную сторону проекта в поощрении специализации регионов», — сообщает официальный сайт Алтайского края.

Граждане-банкроты

Арбитражный суд края подвел статистику за первые месяцы работы в рамках закона о банкротстве граждан. О ней 2 февраля информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай». Выяснилось, что на сегодня в суд поступило 126 заявлений о признании гражданина несостоятельным.

«Причем, некоторым придется пройти эту процедуру принудительно: 13 заявлений подали банки — видимо, их клиенты совершенно не платят по долгам. 25 заявлений поступило от иных кредиторов — это юридические лица и обычные граждане. В декабре за банкротством своего неплательщика впервые обратился уполномоченный орган — налоговая служба. Суд отклонил 19 заявлений: либо они поданы с нарушениями, либо у должника нет средств, чтобы оплатить издержки и работу личного конкурсного управляющего — а это стоит несколько десятков тысяч рублей», — информирует «Вести-Алтай».

Известно также, что, а 3 месяца 2015 года суд признал банкротами — с дальнейшей реализацией имущества — 14 жителей Алтайского края.

Храм оказался важнее Парка Победы

В Тальменке планируется ликвидировать часть парка Победы — мемориального комплекса, созданного в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне, — ради строительства православного храма. Об этом 4 февраля пишет ИА «Банкфакс».

Информагентство приводит также мнение инициативной группы, которая полагает, что Местные представители церкви объясняют, что выбор места в центре села обусловлен высокими доходами, которые могут получить служители культа. «В самом оптимистическом варианте аллея Героев будет вести к церковным сараям, за которыми затаится мемориал. Не исключено, что последний будет перенесен по «прибалтийскому» варианту», — полагают члены инициативной группы.

В качестве основания для своих опасений они ссылаются на публикацию в районной газете под заголовком «Храм в парке Победы». В тексте упоминается духовное, патриотическое и гражданское воспитание молодого поколения — понятия, которые по мнению активистов просто некорректно упоминать в связи с озвученными планами.

Как рассказал ИА «Банкфакс» лидер Тальменского отделения КПРФ Вячеслав Латышев, сейчас главная цель — проинформировать население района о возможной стройке. «Если не дойдет, будем придумывать массовые акции», — сказал коммунист.

Охотничий биатлон

В Ключёвском районе организуют необычное состязание — охотничий биатлон, — информируют 5 февраля корреспонденты телепроекта «Наши новости».

По традиции, участники покажут не только свои навыки в стрельбе, но и умение ходить на лыжах и работать в команде. По сообщениям местной газеты «Степной Маяк», победителей соревнований наградят ценными призами — в прошлом году это были лицензии на отстрел косули и барсука. Одно из обязательных условий участия — охотники должны быть трезвыми и в хорошей физической форме.

Организатором соревнований выступило Ключевское районное общество охотников и рыболовов.

Варианты создания опорного вуза

В Алтайском крае рассматривают три варианта решения по созданию опорного вуза, — об этом 4 февраля пишут ИА «ПолитСибРу» и ИД «Алтапресс». Эти СМИ, в частности, приводят слова начальника отдела взаимодействия с вузами Главного управления образования Алтайского края Евгения Кайгородова, который пояснил, почему ситуация с вузами в Алтайском крае не похожа на ту, в которой находятся те 11 регионов, где уже появились опорные вузы.

Там «имелся «резерв» для объединения: в них присутствуют по два гуманитарных или технических университета, которые и стали партнерами при создании опорного вуза». Ситуация в Алтайском крае — другая. Здесь все вузы ориентированы на конкретные секторы социально-экономического комплекса, а некоторые вузы являются одними из лидеров в своей отраслевой системе», — пояснил эксперт.

ИА «ПолитСибРу» напоминает, что ограничения на Алтайский край накладывает факт того, что Минсельхоз, Минкультуры и Минздрав отказались участвовать в процессе создания опорных вузов, из-за чего «за бортом» реформ оказываются Алтайский государственный медиуниверситет (АГМУ), Алтайский государственный аграрный университет (АлтГАУ) и Алтайский государственный институт культуры (АГИК)."Участвовать в процессе слияния смогут три оставшихся крупных алтайских вуза — Алтайский госуниверситет (АлтГУ), Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) и Алтайский государственный педуниверситет (АлтГПУ)», — отмечает «ПолитСибРу».

"Алтапресс» с заседания рабочей группы озвучил три решения по созданию опорного вуза в Алтайском крае.

«Первый вариант — отложить принятие решения на следующий год, войдя во второй этап конкурса. Однако тогда конкуренция за создание опорного вуза в регионе будет более жесткой. К тому же, теперь становится понятно, что опорные вузы получат не все регионы: за три года вместо 100 опорных вузов по стране будет создано только 61. Второй вариант — создание в крае опорного вуза всеми силами. При этом учитываются слова губернатора о необходимости в крае такого вуза. Между тем, схема пока не определена, этот вопрос должна будет решить рабочая группа. Третий вариант — создание опорного вуза в крае при обязательном участии Алтайского госуниверситета, так как он в большей степени соответствует требованиям и по ряду критериев приближен к опорному вузу», — пишет ИД «Алтапресс».

Какой из этих вариантов будет принят, станет известно на следующем заседании Совета ректоров.

Курорт «Белокуриха-2» газифицируют

Для газификации курорта «Белокуриха-2» из федерального бюджета будет выделено 210 миллионов рублей. Об готовящемся соглашении Ростуризма и администрации Алтайского края 3 февраля сообщают «Вести-Алтай».

В целом же только в 2016-м на газификацию края в регионе потратят около 2 миллиардов рублей. Это почти в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, — отмечают алтайские тележурналисты.

В ближайшие пять лет одна только компания «Газпром» вложит более пяти миллиардов рублей в газификацию нашего региона. Ещё около 2 миллиардов к этим средствам добавит краевой бюджет. В ближайшую пятилетку построят и ответвления от магистрального газопровода Новосибирск — Барнаул — Бийск. Таким образом, газ зайдет еще и в Целинный район. Правда, произойдёт это не раньше 2020 года, — отмечают «Вести-Алтай».

32 января

В селе Мамонтово продавали хлеб, изготовленный 32 января, — об этом казусе 5 февраля сообщает телепроект «Наши новости» («НН»).

«Креативные мамонтовские бакалейщики решили пойти по стопам легендарного Барона Мюнхгаузена, выдумавшего лишний день в месяце. Одной из жительниц села Мамонтово в последний день января этого года удалось купить булку хлеба, датированную 32 числом. Судя по дате, хлеб женщине достался не просто из будущего, а еще и из параллельного мира. Видимо, опешив от такого счастья, покупательница сообщила, что претензий к производителю и качеству его продукции не имеет. Насколько вкусным был чудо-хлеб, нам неизвестно», — информирует корреспондент «НН» Михаил Ширин.

В память об авиакатастрофе в Египте

Жительница Белокурихи Анна Билецкая присоединилась к всероссийской акции памяти жертв авиакатастрофы в Египте и выковала трех журавлей. Об этом 2 февраля сообщает «Комсомольская правда» («КП») (Алтайский край).

Всего мастера со всей России сделали 224 птицы, по числу погибших пассажиров. 1 февраля их презентовали в Петербурге, стальных журавлей отправят семьям погибших — их можно будет хранить дома в память о человеке, либо установить на памятник.

О том, как Анна стала кузнецом, узнал корреспондент «КП» Иван Олексюк, все началось с визита в кузницу. Девушка пела в старообрядческом хоре, однажды для одного из выступлений ей понадобился ухват. Зашла за ним в мастерскую. Там увидела наковальню, горн и буквально влюбилась в кузнечное дело, — пишет «КП». Анна Билецкая призналась, что очень любит смотреть, как металл нагревается, а потом под ударами молота обретает новую форму.

Девушка считает, чтобы кузнечество возродилось, должно измениться мировоззрение, люди должны понять, что истинное мастерство приходит только тогда, когда вкладываешь душу в свое ремесло.