Пхеньян, 7 февраля, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Северная Корея провела испытания баллистических ракет дальнего радиуса действия. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщила канцелярия премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.

japantimes.co.jp Ким Чен Ын

В сообщении канцелярии говорится, что КНДР запустила ракеты со «спутниками» в сторону префектуры Окинава. Старт состоялся в 09:31 по местному времени, то есть в 03:31 по московскому. На тот случай, если полет ракеты будет угрожать территории Японии, то с утра 7 февраля силы самообороны страны готовы к перехвату.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, испытания ракет Северной Кореей нарушают резолюцию Совета безопасности ООН. Тем временем в Пентагоне отметили, что военные США следят за ситуацией: пока ракета не угрожает ни Соединенным Штатам, ни их союзникам.

Как пишет британское издание, дипломаты от Японии, КНДР и США выступили за то, чтобы в воскресенье, 7 февраля, созвать экстренное заседание СБ ООН.

Отметим, что Северная Корея провела запуск ракеты на день раньше, чем ожидалось, и о чем были проинформирован международные органы. По новому уведомлению, запуск ракеты со спутником, который в Японии считают предлогом для испытания баллистической ракеты, должен был состояться в период с 7 по 14 февраля с 7:00 до 12:00 по местному времени (01.30−06.30 по московскому).