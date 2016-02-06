ГК «Ростов-Дон» уже практически обеспечили выход в плей-офф Лиги чемпионов
Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2016, 18:45 — ИА Регнум.
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ГК «Ростов-Дон»
- [[[flag-ru]]] «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — [[[flag-de]]] «Тюрингер» (Гериания) 30:24 (15:7, 15:17)
Выход «Ростов-Дона» в плей-офф давно не вызывает сомнений, но интересует выход с первого места, а для этого надо одержать одну победу в трёх оставшихся матчах.
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Положение команд в женской гандбольной Лиге чемпионов здесь.