Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2016, 18:45 — ИА Регнум.



i-r-p.ru ГК «Ростов-Дон»

[[[flag-ru]]] «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — [[[flag-de]]] «Тюрингер» (Гериания) 30:24 (15:7, 15:17)

Выход «Ростов-Дона» в плей-офф давно не вызывает сомнений, но интересует выход с первого места, а для этого надо одержать одну победу в трёх оставшихся матчах.

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Положение команд в женской гандбольной Лиге чемпионов здесь.