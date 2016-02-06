Ульяновск, 6 февраля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Шведы, одержав в ¼ финала разгромнейшую победу над сборной Латвии (счёт 28:3) явно не смогли настроиться на борьбу с командой Финляндии, для которой победа над Швецией всегда имеет огромное самостоятельное значение. В итоге финны получают поздравления и готовятся к финальному матчу с Россией, а шведы поборются только за бронзовые медали.

ifkvanersborg.se Болельщики финской сборной

Игры за медали чемпионата пройдут завтра, 7 февраля.