Астана, 6 февраля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Казахстан не откажется от сотрудничества с Турцией. Об этом заявил глава республики Нурсултан Назарбаев на встрече с премьером Ахметом Давутоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Астана никогда не откажется от политики сотрудничества с Анкарой», отметил он, добавив, что «турецкий вектор важен для политики страны».

По словам Назарбаева, «растущая геополитическая напряженность вокруг Турции оказывает влияние и на Казахстан», поскольку «обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами».

После сбития в воздушном пространстве САР российского бомбардировщика Су-24М между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Назарбаевым состоялся телефонный разговор, по итогам которого первый попросил «организовать встречу с Путиным».

«Факт состоит в том, что российский бомбардировщик не нападал на Турцию, не шёл на Турцию, шёл воевать с террористами», — заявил казахстанский лидер в ежегодном послании.

Сторонники пророссийской политики в Казахстане восприняли это заявление как сигнал в свою пользу, а противники власти — как начало отхода от так называемой многовекторной политики. С одной стороны, Казахстан состоит в нескольких экономических и военных союзах с Россией — ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. А с другой — является членом содружества тюркских государств, декларирует проект объединения тюркских народов в один союз, что ставит его перед выбором — с кем и куда двигаться дальше, поскольку ход событий показывает: противостояние между Россией и Турцией не ослабевает, и шансы у Астаны выступить в роли миротворца между ними являются мизерными.