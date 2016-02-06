Калуга, 6 февраля, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В сыре «Гауда» производства ООО «КМ» лабораторным путем выявлены бактерии группы кишечной палочки, сообщили 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Калужской области.

restorandia.ru Некачественный сыр

По данным ведомства, лабораторными исследованиями установлено наличие в сыре признаков фальсификации жирами растительного происхождения. Между тем, выпуск в обращение молочной продукции с несоответствием нормативам показателей безопасности является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Ответственность за это нарушение предусмотрена ч.1 ст. 14.43КоАП РФ.

В отношении виновного лица оформлен протокол об административном правонарушении. Предприятию выдано два предписания об устранении нарушений. Рассмотрение дела назначено на 15 февраля 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал серьезной проблемой присутствие на российском рынке в большом объеме продукции с пальмовым маслом, которая тормозит развитие молочной отрасли.

«Мы будем объединять усилия и попытаемся установить в этом вопросе справедливость хотя бы с точки зрения потребителей, чтобы производители обозначали — продукция сделана из пальмового масла. И тогда покупатель будет выбирать между натуральным продуктом и тем, который может нанести непоправимый вред здоровью человека», — заявил губернатор.