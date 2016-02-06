Москва, 6 февраля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В руководстве правящей партии «Единая Россия» произошли кадровые перестановки. Соответствующее решение принял сегодня, 6 февраля, XV съезд партии.

www.gazprom.ru Вячеслав Гайзер

Из состава высшего совета «Единой России» выведены 27 человек. Среди них — бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер, который находится под арестом, экс-глава Тульской области Владимир Груздев, бывший губернатор Брянской области Николай Денин, который также находится под арестом.

Кроме того, высший совет покинула сенатор Светлана Журова, бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков, министр образования и науки Дмитрий Ливанов и министр финансов Антон Силуанов, а также вице-премьер Александр Хлопонин.

Из генерального совета партии выведены 52 человека, среди них — Екатерина Лахова, член ЦИК Антон Лопатин, заместитель главы ЦИК Константин Мазуревский, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава комитета по безопасности Ирина Яровая (она была введена в состав Центральной контрольной комиссии партии).

В высший совет «Единой России» XV съезд партии ввел — президента федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову, вице-президента «Опоры России» Андрей Коркунова, гендиректор «Аэрофлота» Виталия Савельвева, телеведущего Петра Толстого, главного редактора газеты «Культура» Елену Ямпольскую.

В состав генерального совета съезд ввел 52 человека. В их числе — актер Алексей Гуськов, глава ЦИК ЕР Максим Руднев и депутат Госдумы Роберт Шлегель.