Диярбакыр, Турция, 6 февраля, 2016, 14:05 — ИА Регнум.

Турецкие вооружённые силы атаковали курдских активистов в центре города Диярбакыр на юго-востоке страны. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные СМИ.

modernweapon.ru Турецкая артиллерия

Сообщается, что в центре Диярбакыра идут настоящие бои. Слышны разрывы артиллерийских снарядов, пулеметные и автоматные очереди.

К месту столкновения следуют кареты скорой помощи в сопровождении полицейских автомобилей.

Напомним, Диярбакыр считается «столицей» турецких курдов. В центре города расположен исторический квартал Сур. В нем находятся несколько архитектурных памятников. Весь квартал окружен многокилометровой крепостной стеной, некоторые фрагменты которой относятся к IV веку до нашей эры. Внутри кольца стен расположены старинные церкви и мечети.

В последние месяцы Сур превратился в место противостояния активистов Курдской рабочей партии и турецких силовиков.

Турецкие войска полностью оцепили Сур и ведут огонь по позициям курдов из артиллерии.

По данным властей города из 70 тысяч жителей Сура свои дома покинули около 50 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие силовики начали военную операцию против курдских активистов. С декабря в ряде населенных пунктов на юго-востоке страны, в частности, в районе Сур города Диярбакыр, Джизре и Силопи провинции Ширнак, а также в Нусайбине и Даргечите провинции Мардин был объявлен комендантский час.

В Суре и Джизре продолжаются уличные столкновения силовиков и курдских активистов. По данным турецкого Генштаба с середины декабря 2015 года силовики убили более 750 курдских активистов.