Москва, 6 февраля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Председатель партии «Единая Россия», глава правительства Дмитрий Медведев, призвал депутатов Государственной думы от «ЕР» отказаться от компенсаций по зарплате в связи с переносом думских выборов на более ранний срок. Об этом Медведев заявил сегодня, 6 февраля, на Пленарном заседании I этапа XV съезда «Единой России».

er.ru Депутаты от «Единой России» на встрече

Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будучи у власти преодолела кризис в 2008 — 2011 годах. «И мы знаем, что делать. У нас есть все, чтобы победить», — сказал председатель партии.

«Считаю, что депутаты Государственной думы от «Единой России» не должны оставаться в стороне и могли бы отказаться от компенсаций по зарплате, в связи с досрочным прекращением своих полномочий из-за переноса выборов», — призвал соратников Медведев.

«Закон законом, но никто не запрещает членам Госдумы принять такое решение самостоятельно», — добавил глава правительства.