Москва, 6 февраля, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



1zoom.ru Денег нужно всё больше

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что реализация антикризисных мер потребует больше средств из бюджета, чем экономия от расходов на 10%. Об этом Силуанов заявил журналистам сегодня, 6 февраля.

Силуанов напомнил, что правительство сейчас готовит план действий в экономике. Объем финансирования этого плана находится в стадии рассмотрения.

«В рамках наших поправок в бюджет нам необходимо несколько обязательных вещей сделать, помимо антикризисного плана», — пояснил министр финансов.

В связи с тем, что фонд оплаты труда падет ниже прогноза Минфина, около 200 млрд рублей придется передать на балансировку Пенсионного фонда.

«Это антикризисное действие или нет? Как его назвать? Я не знаю. Это наше обязательное решение», — сказал Силуанов.

Также министр назвал другие обязательные вещи. «На доиндексацию наших расходов, связанных с курсом рубля, от 40 до 100 миллиардов рублей — два. На капитализацию ВЭБа — три, не буду сумму говорить. Помимо этого, уже принято решение о поддержке промышленности на 69 миллиардов рублей — четыре. Вот уже объём дополнительных ассигнований, которые превышают 10-процентное сокращение», — проинформировал Силуанов.

В связи с этим глава Минфина призвал аккуратно и выверено подходить к объемам финансирования антикризисного плана.