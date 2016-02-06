Москва, 6 февраля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал заявление министра иностранных дел Дании Кристиана Йенсена относительно санкций против России. Свой комментарий Пушков по традиции опубликовал в своем микроблоге Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Глава МИД Дании сказал то, что боятся сказать в Берлине: если Киев не начнет выполнять Минск-2, страны ЕС откажутся от санкций в адрес России», — считает Пушков.

Напомним, глава датской дипломатии накануне заявил, что, если власть на Украине не осуществят реформы, прописанные в Минских соглашениях, для Европы будет сложно оставаться единой в поддержке санкций против Российской Федерации.