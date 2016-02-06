Москва, 6 февраля, 2016, 11:13 — ИА Регнум.



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Министерство транспорта Российской Федерации прокомментировало ситуацию с возобновление авиасообщения с Арабской Республикой Египет. Соответствующее заявление сделал сегодня, 6 февраля, министр транспорта РФ Максим Соколов.

Чиновник заявил, что возобновление полетов зависит от египетской стороны. «Зависит от египетской стороны. Когда они сделают необходимые условия, которые будут соответствовать требованиям безопасности, мы это проверим, удостоверимся, тогда сразу возобновим», — сказал министр транспорта России.

Он подчеркнул, что контакт с египетской стороной по вопросу возобновления авиасообщения есть, но российская сторона ждет результатов.

«Мы будем довольны тогда, когда будет результат. Как только они нас позовут, мы сразу будем оценивать», — подчеркнул Соколов.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано 6 ноября 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А-321. Было установлено, что на борту самолета взорвалась бомба. Отвесность за теракт взяло на себя «Исламское государство». В результате крушения погибли 224 человека.