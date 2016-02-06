Ханты-Мансийск, 6 февраля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания ХМАО отправили 5 февраля в отставку руководителя Югорского фонда капремонтов Сергея Макарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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Поплатился за миллион в месяц

Уральский федеральный округ едва очнулся от «долгих проводов» провалившего программу директора Свердловского фонда капремонтов Александра Караваева. И вот новый скандал на ниве уральского ЖКХ.

Основным аргументом освобождения директора Югорского фонда капремонтов от должности стал факт, что Макаров за 11 месяцев прошлого года получил зарплату в 10 млн рублей, при том, что не все объекты отремонтированы в намеченные сроки, качество ремонтов оставляет желать лучшего.

Как заметила губернатор Югры Наталья Комарова, еще одной причиной отставки стала собираемость взносов в Фонд капремонтов немногим более 60%, а стимулирующие выплаты у ответственного за это Сергея Макарова были все 300% к высокой зарплате. К таким действиям, заявила Комарова, должен действовать «принцип нулевой толерантности».

Отметим, что два депутата Госдумы РФ ранее обращались к губернатору ХМАО Наталье Комаровой и Заксобранию Югры с фактами злоупотреблений в Фонде, высказывали просьбы поступить по-справедливости и хотя бы отстранить слишком высокооплачиваемого Сергея Макарова. Что известно из их публичных выступлений и блогов.

Кроме того, как сообщает Накануне. RU, заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев за месяц до увольнения Сергея Макарова письменно сообщил главе ХМАО Наталье Комаровой о состоянии счета в банке «Открытие», на который поступали деньги, вносимые югорчанами за капитальный ремонт их жилья. И подтвердил, что в 2015 году на него поступило 1 млрд 168 млн рублей, из которых подрядчикам выделили 563 млн рублей. В соответствии с договором, а также статьей 852 Гражданского кодекса России, на эти деньги начисляются проценты по независимой индикативной ставке. На основании решения наблюдательного совета регионального оператора с вышеуказанного счета в 2015 году изъяты и направлены на финансирование деятельности фонда начисленные проценты в размере 64 млн рублей, в том числе на выплату заработной платы — 29 млн рублей. Значительная часть доходов в виде процентов за использование денежных средств на счете регионального оператора направляется на выплату заработной платы директору фонда, которая, действительно, за 11 месяцев 2015 года составила 10 млн рублей.

Сколь веревочке ни виться…

Это не первый скандал, связанный с Югорским фондом капремонтов. Согласно отчету аудиторской компании ЗАО «ИнвестАудит», с которым можно ознакомиться на сайте ЗАО, в разделе «Целевое использование» по состоянию на 31 декабря 2014 года было Югорским фондом капремонтов было собрано более 807 млн рублей: 480 млн рублей — взносы югорчан, остальное — бюджетные перечисления.

На капремонты было потрачено 15 млн рублей, 93 млн 258 тыс. составили расходы на содержание аппарата управления. Из них на оплату труда работников Фонда было потрачено 56 млн рублей. Отметим, что сумма на содержание сотрудников Фонда в шесть раз превышает сумму, затраченную на ремонты жилого фонда Югры.

Этому предшествовала необоснованно дорогая закупка, разработка и обслуживание программного обеспечения в для Фонда в размере 22 млн 473 тыс. рублей.

По потребностям и заслугам

Исполнение обязанностей руководителя Югорского фонда каремонтов возложено на заместителя отстраненного Сергея Макарова — Елену Дарибабину. Также департаментом по управлению государственным имуществом округа принято решение о проведении конкурса на замещение должности генерального директора фонда. Примечательно, что несмотря на громкий скандал, Сергей Макаров покинул свой пост с формулировкой «по собственному желанию». Путь, аналогичный директору Свердловского фонда капремонтов Александру Караваеву, который если бы добровольно не покинул свой пост, то, возможно, свою отставку ему бы пришлось встречать в под прицелом правоохранительных органов: столько к нему накопилось претензий, прежде всего, от глав среднеуральских муниципалитетов. Однако сам Караваев заявляет, что закон он никогда не нарушал и в СМИ развернута PR-кампания против руководителей региональных фондов, и он лишь жертва всеобщей правительственной травли. Напомним, прокуратура Свердловской области настаивала на отставке Караваева, прежде всего, потому что у него нет высшего образования. Однако, на момент его вступления в должность, действительно, данного требования не было. То есть региональный Фонд мог возглавить любой выпускник средней школы.

В Свердловской области Ассоциация глав городов под председательством мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова обратилась с просьбой к губернатору региона Евгению Куйвашеву принимать муниципалитетам участие в конкурсном отборе подрядчиков и более строгому контролю над расходами Фонда капремонтов. В итоге, попечительский совет Свердловского фонда взносы собствеников жилья передал из банков в казначейство.

В Югре тоже не стали доводить до крайностей. Правительство по печальным итогам приняло два постановления, пресекающие возможность дальнейших злоупотреблений в данной сфере.

Одно постановление устанавливает, что доходы, полученные Югорским фондом капитального ремонта от собственников жилья многоквартирных домов, расходуются исключительно на ремонт домов и сотрудники Фонда отныне не залезут в карман жильцам. Средства должны распределяться между домами пропорционально сумме взносов. Другое — о стимулирующих выплатах сотрудникам Фонда. Теперь их величину определяет правительство Югры: «Размер вознаграждений определяется в зависимости от достижения некоммерческой организацией показателей эффективности, утвержденных наблюдательным советом». За справедливостью начисления премий будет следить первый заместитель губернатора.

Справедливости ради отметим, что не только УрФО сотрясают «капремонтные» скандалы. В Ярославле в ходе капремонтов нанесен ущерб 61 дому. Более того, только на одном из них зафиксировано 59 протечек в квартирах. Региональному фонду поручено создать законодательную базу для расходования имеющихся денег, проработать вопрос формирования резервного фонда и собственной бригады на случай экстренных ситуаций, сообщает «Первый Ярославский канал».

Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата России просит Генпрокурора проверить фонды капремонтов страны.