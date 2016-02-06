Париж, 6 февраля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало новые данные о комете 67Р/Чурюмова-Герасименко. Соответствующая публикация сделана в журнале Nature 4 февраля.

universetoday.com Поверхность кометы Чурюмова-Герасименко

По оценкам ученых масса кометы составляет примерно 10 миллиардов тонн. Это в 20 миллионов раз тяжелее самого большого рукотворного объекта в космосе — Международной космической станции.

Однако ученые указывают, что это достачано маленькая масса для небесного тела такого размера, как комета Чурюмова-Герасименко. Выяснилось, что примерно 70−80% от её объема занимают небольшие пустоты. Общая плотность кометы такая же, как у пробок, дерева или аэрогеля.

Сперва астрономы предположили, что внутри кометы могут быть большие пещеры. Однако, после всестороннего исследования гравитационного поля кометы, ученые пришли к выводу, что крупных пещер в недрах кометы нет, а её структура пористая.

Большую часть недр кометы занимает пыль. Её в комете Чурюмова-Герасименко в четыре раза больше чем кристаллов льда. Поскольку комета образовалась во время зарождения Солнца, Земли и других планеты Солнечной системы, то открытие высокой рыхлости и пористости недр кометы говорит о том, что первичная материя Солнечной системы обладала схожими свойствами.

Детально исследовать комету Чурюмова-Герасименко удается благодаря космическому аппарату «Розетта». Этот аппарат, разработанный ЕКА в сотрудничестве с NASA, стал первым земным космическим аппаратом, который вышел на орбиту кометы. Кроме того, в рамках программы «Розетта» 12 ноября 2014 года произошла первая в мире мягкая посадка спускаемого аппарата — зонда «Филы» на поверхность кометы.