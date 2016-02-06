Уагадугу, 6 февраля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» взяла на себя ответственность за похищение двух австралийцев на границе Буркина-Фасо с Мали, передает Reuters со ссылкой на аудиозапись боевиков.

2winTradez Основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен

«Главный мотив, стоящий за похищением — это попытка освободить наших соплеменников, которые сидят за решеткой и страдают от боли лишения свободы, а также из-за того, что их лишают основных прав», — говорится в записи.

Доктор Кен Эллиот и его жена, которым по 80 лет, заведовали клиникой в городе Джибо в течение 40 лет. Они были похищены после атаки боевиков «Аль-Каиды» на столицу Буркина-Фасо город Уагадугу.

В записи террористы сказали, что готовы отпустить женщину под давлением со стороны общественности.