Вашингтон, 6 февраля, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что в ходе атак ВКС России в Сирии «в большом количестве гибнут женщины и дети». «Это должно прекратиться», — сказал глава Госдепартамента, выступая перед журналистами в Вашингтоне, передаёт телеканал CNN.

Альфредо Родригес. Лжецы

Керри заявил, что российские военные в Сирии используют в том числе неуправляемые ракеты, которые попадают в гражданское население.

По его словам, армия Сирии и союзники президента страны Башара Асада нарушают положение резолюции Совета безопасности ООН №2254, которая предусматривает прекращение бомбардировок в районах, где проживает мирное население, а также обеспечение доступа гуманитарной помощи во все районы Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби в ходе брифинга возложил на Россию частичную вину за приостановку межсирийских переговоров в Женеве, заявив, что российскими ВКС якобы был обстрелян сирийский гуманитарный конвой.

Напомним, что США с самого начала операции ВКС России в Сирии обвиняют российскую сторону в нанесении ударов не по террористам, а по так называемой умеренной сирийской оппозиции, помогая тем самым укреплять позиции президента Сирии Башара Асада. Никаких внятных доказательств этому Вашингтон не предоставляет.

Россия, в свою очередь, практически ежедневно предоставляет публичные отчёты о нанесении авиаударов по исключительно террористическим целям в Сирии. Данные отчёты сопровождаются фото и видео материалами.