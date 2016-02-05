Лондон, 6 февраля, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что сделка Великобритании с ЕС по реформированию отношений между ними будет необратимой. Об этом сообщает британское Reuters.

brett jordan Дэвид Кэмерон

На пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, Кэмерон сказал, что если сделка будет согласована на февральском саммите ЕС, то для ее отмены потребуется согласие всех стран-членов ЕС.

«Она была бы обратимой, если все 28 стран, включая Великобританию, согласятся пересмотреть ее. Учитывая, что это тот договор, который хочет Великобритания, то мы ни в каком случае не согласимся пересмотреть ее», — сказал Камерон.

Речь идет о соглашении, регулирующем условия пребывания Британии в Евросоюзе. Центральные требования Лондона: отменить пособия мигрантам, расширение полномочий британского парламента перед Брюсселем и отказ от дальнейшего углубления интеграции. Если они не будут выполнены, Даунинг-стрит грозит покинуть ряды союза.