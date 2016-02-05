Калуга, 5 февраля, 2016, 23:37 — ИА Регнум. Сегодня, 5 февраля в Калужскую область прибыл первый контейнерный поезд в рамках международного проекта «Новый Шелковый путь», старт которому был дан в городе Даляне Китайской Народной Республики.

пресс-служба правительства Калужской области Прибытие поезда проекта «Новый Шелковый путь»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM. железнодорожный состав пришел на контейнерную площадку мультимодального логистического центра «Freight Village Ворсино» в индустриальном парке «Ворсино». Первый состав укомплектован деталями для расположенного в индустриальном парке «Ворсино» предприятия ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».

По информации Агентства регионального развития Калужской области, отныне, перевозка грузов по маршруту, получившему название «Новый Шелковый путь», будет осуществляться из Северо-Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь по Китайской Восточной Железной Дороге и Транссибирской магистрали в страны Европы. Крупным распределительным и перерабатывающим центром по ходу движения поезда станет калужский «Freight Village Ворсино». Центр готов принимать 150 тысяч контейнеров в год с последующим увеличением мощности до 350 тысяч TEUs. В сравнении с действующим морским путем (до 50 суток) новый железнодорожный маршрут позволяет существенно сократить время и стоимость перевозки. Он также станет одним из самых быстрых сухопутных путей из крупных портов Китая в Восточную Европу. Логистический коридор «Далянь-Калуга» сформирован на основе взаимного интереса Калужской области и Китая в развитии инвестиционного сотрудничества и торговли. В частности, он открывает большие перспективы для поставки комплектующих на производства калужского и соседних регионов.

Выступая на церемонии встречи поезда, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подчеркнул, что это событие очень важно не только для Калужской области, но и для всей России, а также для международного сотрудничества. «То, что вместо пятидесяти суток время грузов в пути сократилось до девяти, дает совершенно новые возможности для развития производств и улучшения экономики, повышения мобильности транспортно-логистических операций между странами», — подчеркнул глава калужского региона. Артамонов также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос продления этого маршрута через Белоруссию до Амстердама «и других важных логистических точек», которые расположены в странах Европы.