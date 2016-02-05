Нью-Йорк, США, 5 февраля, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что срыв сирийских мирных переговоров в Женеве произошел в первую очередь из-за нежелания Российской Федерации прекратить поддержку наземной операции сирийских правительственных сил. Пан Ги Муна цитирует сегодня, 5 февраля Financial Times.

Паутина

Пан Ги Мун заявил, что как только начались мирные переговоры в Женеве, под Алеппо якобы начались интенсивные бомбардировки и наземная операция. Именно это поставило спецпосланника Всемирной организации Стаффана де Мистуру в крайне сложное положение. Генсек также подчеркнул, что чрезвычайно хрупкий дипломатический процесс по Сирии требует немедленного прекращения огня.

С осторожностью, генсек Всемирной организации заявил, что Россия и Сирия проявили «недостаточную приверженность» выполнению резолюции 2254 Совбеза ООН.

Напомним, резолюция Совбеза ООН 2254 предусматривает проведение выборов в Сирии в течение 18 месяцев после начала разработки новой конституции и создание легитимного, многостороннего, светского правительства, которое займется подготовкой конституции. В резолюции никак не упоминается нынешний законный сирийский президент Башар Асад.

Также в резолюцию включены положения о прекращении бомбардировок гражданских объектов и повсеместное прекращение огня. Россия эту резолюцию поддержала.

Пан Ги Мун считает, что «это одна из очень немногих резолюций (по Сирии), единогласно одобренных Совбезом за последние годы, причем достаточно важная и полная».

Генсек считает, что усиливающаяся поддержка Российской Федерацией правительства Асада «чрезвычайно негативно» сказалась на процессе мирного урегулирования. Он утверждает, что продолжающиеся атаки с воздуха, включая легитимные действия против террористов, в то же время привели к жертвам среди гражданских лиц, разрушению гражданских объектов. Доказательств своих слов Пан Ги Мун не привел.

Также Пан Ги Мун обвинил сирийскую правительственную делегацию в том, что вместо обсуждения важных вопросов она редуцировала переговоры до решения процедурных вопросов вроде того, кого приглашать, а кого нет.

Стоит отметить, что после приостановки сирийских мирных переговоров в Женеве, глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари заявил, что переговоры поставлены на грань срыва делегации «оппозиции» подконтрольной Эр-Рияду. Эти «оппозиционеры» саудовского разлива начали выставлять условия начала переговоров и угрожали покинуть Женеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили, что в срыве мирных переговоров по Сирии в Женеве виновата Россия и её военная операция в Сирии.

Параллельно с этим США, Турция, и страны Залива заявляют, что оставляют за собой право проведения наземной операции в Сирии.