Степанакерт, 5 февраля, 2016, 22:39 — ИА Регнум. 5 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян провел совещание, посвященное проведенным в 2015 году работам в сфере производственных инфраструктур и планам на 2016 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

С докладами выступили министр экономики Андраник Хачатрян, руководители соответствующих подразделений.

Президент назвал сферу производственных инфраструктур одной из важнейших основ экономики страны, добавив, что экономический рост в стране во многом зависит от степени ее развитости.

Глава государства дал конкретные поручения по решению существующих проблем.

В совещании приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

Инициированная Азербайджаном в ответ на самоопределение Нагорного Карабаха война нанесла серьезный урон экономике НКР и, в частности, производственной инфраструктуре. В результате бомбежек и артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов с азербайджанской стороны были уничтожены десятки промышленных объектов республики. Последствия разрушительной войны экономика НКР ощущает на себе до сих пор.

С установлением перемирия в 1994 году и по сей день в Нагорно-Карабахской Республике продолжается процесс восстановления производственной инфраструктуры, разрушенной во время войны.