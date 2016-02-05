Псков, 5 февраля, 2016, 21:50 — ИА Регнум. В Псковской области в 2015 году введен в строй рекордный объём жилья — более 320 тыс. кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, по сравнению с 2014 годом, жилья построено почти на 10% больше, а если сравнивать с данными 2005 года — объём жилищного строительства в регионе вырос более чем в три раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Отмечается, что по итогам 2015 года Псковская область перевыполнила годовой план по вводу жилья (он составлял 270 тыс. кв метров).

Всего в прошлом году в регионе, в том числе индивидуальными застройщиками, было построено более 1,5 тыс. домов, из них более 970 — в сельской местности.

Основной объём введённого жилья традиционно приходится на областной центр — город Псков. Новые дома также были сданы в Великих Луках, а также в некоторых муниципальных районах, где жилищное строительство не велось более 20 лет.