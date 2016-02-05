Осло, 5 февраля, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Экспорт норвежской рыбной продукции в январе 2016 года составил 6,7 млрд норвежских крон (782 млн долларов США), что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Норвежском комитете по рыбе.

nordlaks.no Цех норвежской компании-производителя лосося «Nordlaks»

Поставки лосося в стоимостном выражении выросли на 18% и составили 4,3 млрд норвежских крон. Это исторический максимум за январь, подчеркнули в комитете. Стоимость лосося увеличилась с 44,21 норвежской кроны за кг до 55,62 кроны. Польша, Франция и Испания стали главными импортерами норвежского лосося.

Поставки форели выросли на 124% до 294 млн норвежских крон. Главные покупатели в этом сегменте — Белоруссия (прежде всего, для реэкспорта в Россию), Польша и США.

Напомним, что в 2015 году Норвегия экспортировала рыбы и морепродуктов на 74,5 млрд норвежских крон (8,7 млрд долларов США), что на 5,8 млрд крон больше, чем в 2014 году. Экспорт норвежских морепродуктов и рыбы в страны Евросоюза вырос на 17% и составил 50 млрд крон. Таким образом, рынок ЕС стал самым большим для королевства, его доля возросла до 67%.

По оценкам Норвежского комитета по рыбе, в ситуации, когда существуют торговые ограничения и запрет на поставки рыбу в Россию, достигнутый результат превзошел все ожидания. «Слабая норвежская крона в сочетании, в частности, с хорошим спросом на свежие продукты привели к новому экспортному рекорду», — поясняет директор комитета Терье Мартинуссен.

Напомним, что в августе 2014 года Россия в ответ на санкции со стороны ряда европейских стран ввела запрет на поставки продовольствия из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за год действия санкционного режима экспорт Норвегии в Россию сократился почти на 80%. При этом с 2011 года по 2013 год Россия была основным экспортным рынком для норвежской рыбы. По данным норвежской стороны, в июле 2014 года, то есть накануне введения запрета на экспорт, поставки рыбы и морепродуктов в РФ составляли 76 млн долларов США.

Стоит отметить, что рыбная промышленность — второй по величине сектор норвежской экономики после «нефтянки», а лосось является одним из главных экспортных товаров после нефти и газа. В конце января информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что среднестатистический лосось весом 4,5 килограмма в норвежских кронах стоит дороже, чем баррель нефти. В норвежской компании-производителе лосося Nordlaks текущие цены называют «фантастическими». По оценке компании, они в два раза выше, чем предсказывали ранее аналитики рынка.