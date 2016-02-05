Осло, 5 февраля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Власти Норвегии и нефтегазовый концерн Statoil хотят участвовать в разработке потенциально огромных запасов газа в Баренцевом море. Королевство предлагает продавать газ по всему миру в виде СПГ или поставлять в Европу по трубопроводам. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Reuters.

teknoblog.ru Флаги нефтегазовой компании Statoil

Как заявил на переговорах в Брюсселе министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен, для дальнейшего расширения норвежской экспортной трубопроводной системы, королевству необходимы «четкие сигналы, что она (трубопроводная система — прим. ИА REGNUM) играет важную роль в энергетическом балансе Европы». «Неопределенность снижает вероятность этих инвестиций», — подчеркнул он.

Европейский комиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете отметил, что газ имеет важное значение для ЕС, а Норвегия является очень ценным партнером, особенно по сравнению с Россией, чьи отношения с Брюсселем испортились в результате конфликта на Украине. Тем не менее, по словам Каньете, потребность Европейского союза в газе останется на стабильном уровне — примерно 380−450 миллиардов кубометров год. Норвегия обеспечивает примерно одну четверть этих объемов. При этом если ЕС повысит энергоэффективность, то потребление газа сократится. Согласно прогнозам Еврокомиссии, 30-процентное увеличение энергоэффективности снизило бы спрос на газ на 24,5%.

Напомним, что ранее Норвегия направила в Еврокомиссию письмо с просьбой подтвердить заинтересованность Европы в газе как перспективном топливе, которое будет использоваться «для декарбонизации» экономики ЕС. Власти королевства убеждены, что четкая позиция Еврокомиссии по этому вопросу станет сигналом для инвесторов, вкладывающих деньги в норвежские газовые проекты.

Напомним, в ходе стремительного обвала цен на нефть во второй половине прошлого года, чтобы смягчить удар по экономике страны, норвежское правительство приняло решение увеличивать добычу газа. В январе — ноябре 2015 года доходы от экспорта газа выросли на 3,8% и составили 208 млрд крон, превысив стоимость нефтяных поставок. В прошлом году Норвегия поставила рекордные объемы газа на европейские рынки — 108 млрд кубометров (для сравнения: российский «Газпром» — 159,4 млрд кубометров).

Отметим, что ценовая нестабильность привела к падению инвестиций в нефтегазовый сектор королевства. Их уровень стал минимальным за последние 15 лет.