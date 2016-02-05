Грозный, 5 февраля, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с родственниками Ахмеда Закаева — одного из лидеров чеченских сепаратистов. Об этом сам Кадыров написал в своем Instagram.

Чай

Кадыров рассказал, что братья и сестры Ахмеда Закаева — Али, Бувади, Лайла и Зиза — очень тепло встретили его. «Угостили чеченскими блюдами и ароматным чаем. Они говорили, что никто и никогда не создавал им проблемы», — пишет Кадыров.

Глава Чеченской Республики считает, что сотни и тысячи бывших сторонников Чеченской республики Ичкерия (сепаратистское образование на территории современной Чечни) являются достойными людьми, которые работают и вносят свой вклад в развитие Чечни.

«Я сказал, что у Ахмеда нет причин сидеть в Лондоне. Народ сделал осознанный выбор. Этот выбор должны все уважать. Ахмед давно вернулся бы домой, если бы принятие решения зависело только от него», — написал Кадыров.

Также глава Чечни добавил, что родственники Закаева хотели бы его возвращения на Родину.

Напомним, Ахмед Закаев в время чеченской войны сражался на стороне Джахара Дудаева и был бригадным генералом в бандформированиях. В 2001 году объявлен правоохранительными органами в федеральный и международный розыск.

В 2003 году Закаев скрылся в Великобритании. Москва требовала экстрадировать Закаева, но Лондонский суд отказал в этом требовании. Закаев попросил политического убежища в Соединенном королевстве и получил его.