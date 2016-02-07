Ереван, 7 февраля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В 2015 году объем поступивших через банковскую систему в Армению частных денежных переводов составил $1 млрд 623 млн, что меньше показателя предыдущего года на 23%.

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По данным Центрального банка Армении, в 2015 году переводы из России составили немногим более $1 млрд, что меньше показателя 2014 года на $553 млн. Тем не менее, на Россию все еще приходится более 60% от общего объема трансфертов (ранее этот показатель превышал 80%). Одновременно на $29,7 млн увеличился объем переводов из Армении в Россию, составив $282,5 млн.

На втором месте по частным денежным переводам в Армению числятся США, откуда в 2015 году было перечислено порядка $178 млн (23,5% от общего объема). В целом денежные переводы не из-России увеличились.

Международное рейтинговое агентство Fitch в числе рисков финансовой системы Армении отмечает именно сокращение трансфертов, в результате чего в 2015 году республика была вынуждена нарастить государственный долг до $5 млрд с небольшим, что составляет около 50% ВВП.