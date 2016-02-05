Калуга, 5 февраля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Сотрудники Калужской областной специальной библиотеки для слепых имени Николая Островского перевели на укрупненный и рельефно-точечный шрифт Брайля и выпустили отдельной книгой три главы научно-популярной рукописи известного калужского литератора, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Калужской области Салавата Газимовича Асфатуллина. «Братство по оружию.1554−1814 гг. Главы из книги».

slbook-kaluga.ru Презентация Салаватом Асфатуллиным новой книги в калужской библиотеке

Как сообщает 5 февраля корреспондент ИА REGNUM, новое произведение калужанина посвящено боевым действиям на территории Калужской губернии осенью 1812 года 1-го Башкирского, 1-го Тептярского и других казачьих полков. В книге «Братство по оружию. 1554−1814 гг. Главы из книги» Асфатуллин представил свою точку зрения на события 1812 года, сконцентрировав внимание читателя на вкладе башкирского народа в победу над французской армией императора Наполеона.

Издание содержит архивные сведения и проиллюстрировано цветными фотографиями, которые представляют историческую ценность. В своем труде, автор подчеркнул, что сегодня как никогда важно показать силу и сплоченность русского народа в борьбе с захватчиками.

Директор Калужской областной специальной библиотеки для слепых имени Николая Островского Мария Коновалова предложила передать экземпляр книги укрупненным шрифтом в Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года. Калужские библиотекари для незрячих и слабовидящих людей надеются, что эта книга найдет своего читателя и займет достойное место в документально-исторической литературе Калужского края.

Между тем, по словам самого Салавата Асфатуллина, полностью рукопись о подвигах башкир в Отечественной войне 1812 года лежит на полке в архиве уфимского издательстве «Китап» с октября 2009 года. Местные историки, посредством заказных отрицательных отзывов практически «зарубили» произведение своего земляка, проживающего в Калуге.

И это, несмотря на то, что практически вся рукопись была кусками опубликована в 2012—2015 годах в отечественных исторических журналах. Среди которых: «Военно-исторический журнал Минобороны России и журнал «Вопросы истории» РАН.