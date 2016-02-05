Киев, 5 февраля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Турция должна быть привлечена к переговорам по поводу возвращения Украине Крыма, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после отчета на заседании профильного парламентского комитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

По словам Климкина, Турция должна стать одним из участников переговоров по возврату Украине Крыма в формате «Женева плюс».

«Вопрос — турецкие представители могут участвовать в обсуждении гуманитарной проблематики Крыма? Я считаю, что могут. И они должны быть приглашены. Поэтому Женевский формат как основа понятен, но там должны быть и другие представители», — сказал Климкин.

Кроме того, министр отметил, что помимо представителей США, Европейского союза, России и Украины в переговорах также могут принять участие и представители международных организаций, в частности, Совета Европы.

«Вот, например, по договоренности с Генсеком Совета Европы спецпредставитель его был в Крыму. В понедельник приедет ко мне, мы обсудим, как будем работать далее с идеей постоянного мониторинга в Крыму. Ну и представители Совета Европы должны быть в этом формате», — сказал дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил создать международную площадку для переговоров по возврату Крыма под контроль Киева.

Позднее Европарламент в своей резолюции призвал Россию и Украину пойти на переговоры в формате «Женева плюс» — с представителями США, Евросоюза, Украины и России.