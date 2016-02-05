Минск, 5 февраля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. «На протяжении 2015 года и в начале 2016 года в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо, установленные в белорусских рублях, не изменялись», — проинформировал 5 февраля белорусский госконцерн «Белнефтехим».

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«В валютном эквиваленте цены снижались пропорционально стоимости нефти, которую белорусские НПЗ закупают в Российской Федерации за валюту по ценовой формуле», — сказано в официальном сообщении.

В госконцерне сослались на собственные расчеты сравнения цен нефти и нефтепродуктов:

Наименование показателя

01.07.2015

05.02.2016

% изменения цены

Розничная цена 1 литра автобензина АИ-92, $/литр

0,72

0,52

-27,8%

Розничная цена 1 литра дизельного топлива, $/литр

0,78

0,55

-29,5%

Цена 1 тонны нефти, поставляемой в РБ, $/тонна

255,88

182,63

-29,5%

«Таким образом, за период с 1 июля 2015 года по 5 февраля 2016 года в долларах США с учетом курса белорусского рубля розничные цены на автомобильное топливо снизились так же, как и цена нефти, в среднем на 28,7 процента, — заявили в белорусском госконцерне. — Стоимость топлива на белорусских АЗС остается самой низкой среди соседних стран, кроме Российской Федерации».

Напомним, по итогам 2015 года инфляция в Белоруссии (при сравнении 2015 годак 2014 году) выросла на 13,5% в целом, в том числе: продовольственные товары подорожали на 12,1%, непродовольственные товары — на 11,7%, а услуги — на 21,3%. Сравнение декабря 2015 года к декабрю 2014 года выявило рост потребительских цен на 12%: продовольственные товары подорожали на 11%, непродовольственные товары — на 11,5% и услуги — на 15,7%. Из непродовольственных товаров лидерами подорожания стали медикаменты — на 31,8%, велосипеды и мотоциклы — на 20,6%, синтетические моющие средства — на 19%, письменные принадлежности — на 17,6%, парфюмерно-косметические товары — на 15,2%, бензин — на 16,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Белоруссия переработала 23 млн тонн российской нефти, а в 2016 году намерена переработать 24 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов осуществляется в страны Евросоюза и на Украину. Ожидается, что 5 февраля в Сочи Александр Лукашенкообсудит с Владимиром Путинным вероятность снижения «интеграционных» цен на российские нефть и газ для постсоветской республики, демонстрирующей «разворот на Запад».