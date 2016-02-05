Новосибирск, 5 февраля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало информацию об избиении жителя Кургана Вячеслава Ермакова в больнице №34, куда он попал с травмой. Минздрав заявляет, что провел собственную проверку медучреждения и нарушений порядка оказания медицинской помощи пациенту и стандартов выявлено не было.

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«При поступлении в больницу пациент был осмотрен несколькими врачами-специалистами, проведены все необходимые диагностические исследования, в том числе компьютерная томография. На следующий день после поступления зафиксирован факт употребления пациентом спиртных напитков. По решению врачебной комиссии с учетом удовлетворительного состояния и нарушения режима принято решение о выписке пациента. До настоящего времени пациент отказывается покидать лечебное учреждение, однако от предложения социальных работников о переводе в социальный приют пациент отказался, — уточнили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения. — В настоящее время состояние пациента также оценивается как удовлетворительное. Повторное проведение диагностических процедур не выявило патологий, свидетельствующих о получении травм при нахождении в больнице, а также патологий, требующих стационарного лечения».

Напомним, житель Кургана Вячеслав Ермаков попал в больницу Новосибирска после ссоры со знакомым 30 января. В Новосибирске он находился проездом из Томска. По словам мужчины, врачи выписали его с черепно-мозговой травмой уже 1 февраля. Опять же по словам Ермакова, он попросил администрацию больницы отсрочить выписку на два-три дня, пока не переведут деньги на счет, но ему было отказано. Мужчина обратился в правоохранительные органы и областной Минздрав, посчитав недостаточной медпомощь. Но 2 февраля его «с применением физической силы, с нанесением побоев, с применением пыток в виде веревочных скруток» спустили с третьего на первый этаж больницы №34. В избиении, которое происходило, по его словам, в присутствии сотрудника полиции, принимал участие один из докторов.

Сейчас мужчина находится в изолированном помещении больницы. С его слов, ему не оказывают медпомощь. Он хочет привлечь внимание общественности к произошедшему в медучреждении Новосибирска.

Новосибирская полиция также проверяет достоверность информации, озвученной мужчиной и уже появившейся в региональных масс-медиа.