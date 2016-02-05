Москва, 5 февраля, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В течение 2015 года продуктовая корзина жителей России претерпела ряд изменений. Рост цен вызвал снижение потребления в некоторых категориях, в других — замещение на более дешевые марки и при возможности переход на товары отечественных производителей.

romir.ru Изменение качества продуктов. Результаты приведены без доли затруднившихся ответить

Так, подорожание мяса на 15% в 2015 году относительно 2014 года привело к сокращению его потребления почти на 2,5%. Еще больше по итогам 2015 года сократилось потребление рыбы и морепродуктов (-12,2% против 2014 года) и замороженных полуфабрикатов (-11,3%). Именно эти категории содержат значимую долю импортной продукции, поэтому и цены последовали за ростом курса валют. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Между тем, покупатели не готовы отказываться от сыров в целом, поэтому замещают традиционные твердые сыры на мягкие для намазывания и плавленые. Таким образом, потребление твердых сыров по итогам 2015 года уменьшилось практически на 10% в основном за счет снижения интенсивности покупки (частоты), но при этом плавленые сыры выросли за счет притока новой аудитории на 12%.

Несмотря на существенный рост цен, сегмент бакалейных товаров вырос в корзине покупателей на 6% в 2015 году относительно года предыдущего. При годовом росте цен на яйца на 11% их потребление увеличилось на 3%. По всей видимости, россияне стали больше готовить и печь самостоятельно.

Отметим, в 2015 году в корзине покупателей увеличилась доля традиционной российской продукции, особенно в свете того, что отечественным производителям овощей удавалось удерживать цены в пределах инфляции. Прибавили картофель (+7%), капуста (+11%), свекла (+8%). Однако было отмечено снижение потребления томатов (-10%) за счет ощутимого повышения цен из-за большой доли импортных производителей в данной категории.

Если говорить о качестве продуктов, то наиболее стабильным на протяжении года оставалось качество молока, масла и молочной продукции — такого мнения придерживаются две трети опрошенных (66−68%). По остальным категориям от 50% до 60% участников опроса поставили нейтральные оценки.

Нареканиям по качеству продуктов питания подверглись: сыры (33% опрошенных считают, что качество ухудшилось), фрукты (20%) и рыба (19%).

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое экономически активное население России.