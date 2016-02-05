Астрахань, 5 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В Астраханской области за минувший год более чем в два раза выросло число возбужденных уголовных дел по преступлениям террористический направленности. Так, если в 2014 году их было четыре, то в 2015 году уже девять. Такую информацию в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучил начальник регионального управления МВД России Олег Агарков, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Nationofchange.org Боевики запрещенной террористической группировки ИГИЛ

Также за прошлый год возбуждено шесть уголовных дел по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы до 10 лет.

По словам главы ведомства, в Сирии на стороне запрещенной на территории России террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся несколько десятков жителей Астраханской области моложе 30 лет. «Всего на территории Сирии воюют на сегодняшний день более 70 астраханцев. Нам они четко известны, они находятся под контролем», — цитирует «Интерфакс» слова Агаркова.

Факты вербовки в террористические группировки сотрудники полиции выявляют в тесном сотрудничестве со спецслужбами.

«Организована работа постов учётно-заградительной системы, проводятся профилактические мероприятия в жилом секторе, отработка объектов с массовым пребыванием граждан, сферы образования, объектов особой важности и жизнеобеспечения, критически важных и потенциально опасных объектов», — добавил руководитель УМВД. Также ведется активная профилактическая работа в молодежной среде и в национальных диаспорах.

Пресекаются правоохранительным ведомством и факты распространения в сети интернет материалов экстремистского содержания. За 2015 год выявлено и направлено в Роскомнадзор 75 материалов для принятия решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам. Возбуждено семь уголовных дел по распространению экстремистской идеологии в сети интернет.