Москва, 8 февраля, 2016, 16:03 — ИА Регнум.



Красный флаг СССР

Правительство и другие официальные структуры при власти не оставляют попыток вычеркнуть из народной памяти все упоминания о советском прошлом.

С одной стороны, бороться с прошлым гораздо легче, чем улучшать что-то в настоящем — самое дело для правительства и иной власти. С другой стороны, эта деятельность идет вразрез и с народным мнением, и с мнением президента России. То есть сторонники и «проводники» «десоветизации» выстроились свиньей и идут войной — на всех нас. К чему бы это?

Причины бурной деятельности Правительства (которая в профильных вопросах ему обычно не свойственна) на ниве бескомпромиссной борьбы с историей Государства российского (неотъемлемой частью которой является советская история) анализировал постоянный автор ИА REGNUM, доктор политических наук Владимир Павленко.

Причастные к российской власти граждане искренне считают себя элитой общества. Однако до элиты им далеко, как до Луны: не хватает ответственности, серьезности, работоспособности, знаний, наконец. Ведь даже в таком деле, как борьба с историей, чиновники правительства и «другие официальные лица» постоянно демонстрируют свои фирменные качества — непрофессионализм, некомпетентность и элементарное незнание матчасти.

Скорее, героев отечественной десоветизации нужно относить к разряду антиэлиты — капризной, индивидуалистичной, зацикленной на потреблятстве гламурной тусовки. У антиэлиты — предельно завышенное самомнение и букет самых разнообразных комплексов. Проще говоря, антиэлита — это те, кто полагают, будто что-то могут. Или, как высказывался на этот счет «народный оракул» Виктор Черномырдин, «могут все, но только языком».

Именно в силу своей антиэлитарной бездарности «официальные лица», в том числе из правительства, не в состоянии понять, что война со всем советским, которую они ведут, — это в точности украинский путь, который известно чем закончился. Причем предположение насчет бездарности — это еще лучший вариант, поскольку есть и худший: можно ведь предположить, что правительство и иже с ним проводят «десоветизацию» по заказу наших западных «партнеров».

Худшие подозрения возникают потому, что вся эта бурная деятельность правительства, Совета по правам человека при Президенте, общественных палат разных калибров происходит в полном, вопиющем противоречии, во-первых, с мнением народа, 90% процентов которого категорически против этой борьбы с советской историей, а во-вторых, с мнением Совета Безопасности России и Президента России, который подписал недавно новую Концепцию национальной безопасности, в которой черным по белому написано, что преемственность российской истории — это охраняемая традиционная ценность Российской Федерации. Итого: народ — против, Президент — против, Совет Безопасности — против, а кто же тогда за? Кто поддерживает (или инициирует) грандиозные «десоветизаторские» усилия?

Недавний (но, к сожалению, очевидно не последний) бой в ведущейся войне за историю — попытки переименовать станцию метро «Войковская», несмотря на то, что большинство граждан против этого (о чем свидетельствуют множественные голосования на разных сайтах и тысячи собранных подписей), а обоснования необходимости переименования — безусловно ложные, о чем не раз свидетельствовали специалисты-историки. Но борцам с «проклятым советским прошлым» ничто не помеха — потому что они считают граждан быдлом, недостойным внимания, а мнения профессиональных историков в упор не видят и не слышат.

Нельзя, конечно, сказать, что происходящее — невиданно и неслыханно. Подобных случаев, когда власть не желала слушать профессионалов и презрительно отбрасывала мнение народа, в истории было много. И все они плохо закончились.

Подробности читайте здесь: «Белая» «элита» «креаторов» — против абсолютного большинства

Все статьи автора: Владимир Павленко