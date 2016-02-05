Астана, 5 февраля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Казахстан занял десятую строчку в индексе несчастных экономик мира, опубликованном Bloomberg.

prodengi.kz Бедность

Рейтинг был составлен с использованием медийных оценок экономических исследований за последние три месяца. Данные по инфляции и безработице за 2015 год отражают среднее годовое значение, также по каждой стране были использованы самые свежие доступные данные, пишут авторы.

Согласно этим данным, казахстанская экономика замкнула топ-10 несчастных экономик. Из государств постсоветского пространства в индекс оказались включены также Украина и Россия.

Возглавляет рейтинг Венесуэла. «Глобальный спад цен на сырье был особенно разрушительным в Венесуэле, где нефть составляет 95% экспорта», — комментируют авторы причины, по которой страна заняла эту позицию.

«В то время как Венесуэла и Аргентина борются с инфляцией, замыкают пятерку самых несчастных экономик в 2016 году те, кто отчаянно пытается остановить углубление безработицы: Южная Африка, Греция и Украина», — говорится в сообщении Bloomberg.

Отметим, Казахстан не впервые оказывается с Украиной в одном рейтинге с нелестными экономическими оценками. По итогам 2015 года казахстанский тенге, белорусский рубль и украинская гривна составили топ-3 наиболее обесценившихся валют стран Европы и СНГ. Об этом СМИ сообщили со ссылкой на исследование информационно-аналитического центра ForexClub на Украине.