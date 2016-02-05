Москва, 5 февраля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Работу антитеррористического информационного центра в Багдаде обсудил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 5 февраля.

kremlin.ru Заседание Владимира Путина с Совбезом РФ

На вопрос журналистов о тематике заседания Совета безопасности РФ с участием главы государства, Песков ответил, что на встрече обсуждались текущие вопросы. Особо он обратил внимание на тему информационного центра в Ираке.

«Обсуждались также вопросы совершенствования работы по линии антитеррористического информационного центра в Багдаде», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года Россия, Сирия, Иран и Ирак создали в Багдаде информационный центр для борьбы с террористами «Исламского государства».

Информационный центр занимается сбором, сортировкой и анализом сведений об обстановке на Ближнем Востоке. Далее информация передаётся в страны — участники работы центра для противодействия терроризму.