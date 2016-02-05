Москва, 5 февраля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. За месяц резко выросла доля негативных оценок текущей ситуации в экономике России и ее динамики. Так, 54% граждан РФ считают, что ситуация плохая, 41% уверены, что удовлетворительная и только 3%, думают, что в экономике всё хорошо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономическая ситуация в России

С прошлого опроса, проходившего в самом конце 2015-го, доля негативных оценок нынешней ситуации в экономике повысилась на 11 п.п. На 17 п.п. за месяц выросла доля констатирующих ухудшение положения дел в экономике в последнее время. 58% полагают, что в последнее время экономическая ситуация в стране ухудшается.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 31 января 2015 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.