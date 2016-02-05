Рига, 5 февраля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Сейм Латвии в четверг, 4 февраля, в окончательном чтении принял закон о международных и латвийских национальных санкциях, определяющий правила введения Латвией национальных санкций. Право накладывать санкции будет иметь правительство, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Согласно закону, чтобы восстановить мир или предупредить международные преступления либо нарушения прав человека за пределами Латвии, предотвратить нанесение ущерба внешнеполитическим интересам или национальной безопасности страны, а также в целях борьбы с международным терроризмом или изготовлением, хранением, применением или распространением оружия массового уничтожения, Латвия сможет вводить национальные санкции.

Правила необходимы для обеспечения мира, безопасности и права в соответствии с международными обязательствами и национальными интересами Латвии, с введением международных или национальных санкций, указало в аннотации подготовившее закон Министерство иностранных дел.

Закон определяет, что Латвия сможет устанавливать финансовые, гражданско-правовые и въездные ограничения, в том числе на въезд, пребывание или транзит на своей территории; а также ограничения на оборот товаров стратегического значения и других товаров, на оказание туристических услуг.

Национальные санкции будет вводить Кабинет министров по собственной инициативе, а также на основании предложений министра иностранных дел или Совета по национальной безопасности. Санкции не должны противоречить международным обязательствам Латвии, вытекающим из членства в международных организациях.

Закон также гласит, что МИД на основании рекомендаций компетентных органов или заявления объекта санкций может предложить международной организации отменить международные санкции в той степени, в какой они затрагивают субъект санкций, если им является относящееся к латвийской юрисдикции физическое или юридическое лицо.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сейм принял поправки к Уголовному закону, устанавливающие ответственность за несоблюдение национальных санкций. За такое нарушение может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или штраф. Если нарушение санкций нанесло существенный вред или его совершила группа лиц по предварительному сговору либо государственное должностное лицо, то срок лишения свободы может составить пять лет.