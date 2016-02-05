Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Ростовской области решено сохранить все ранее действовавшие виды соцподдержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Об этом ИА REGNUM 5 февраля сообщили в пресс-службе губернатора.

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Согласно региональному закону, который приняли донские депутаты в конце 2015 года, льготы за проезд должны были быть монетизированы. С 1 марта 2016 года указанная категория граждан вместо 50% оплаты за проезд должна была получать ежемесячно 332 рубля. Таким образом чиновники решили сэкономить средства в бюджете, а это порядка 140 млн рублей. Руководствовались инициаторы тем, что «у работающего человека, получившего звания ветеран труда, есть источник дохода помимо пенсии, и он, соответственно, не нуждается сегодня в отдельной поддержке государства».

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Этот документ вызвал негодование у населения. И впредь такие инициативы решено выносить на обсуждение, привлекать к диалогу экспертов и жителей области.