Ярославль, 5 февраля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. 7 февраля в Ярославле выйдет в эфир православная телепередача «Дорога к храму». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской и Ростовской епархии. Тематическая программа будет выходить еженедельно не принадлежащем региональным властям телеканале «Первый Ярославский» по воскресеньям в 11.00.

«Это совместный проект Ярославской епархии и телеканала. Программа будет состоять из трех частей. В первой части ведущий-священник будет обращаться к евангельскому чтению сегодняшнего дня, во второй мы будем говорить о церковном календаре, святых, связанных с этим днем либо о важных событиях в жизни епархии или церкви, а в третьей части отвечать на вопросы телезрителей», — рассказал ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской и Ростовской епархии иерей Александр Сатомский.

Вести программу будут по очереди настоятель церкви Богоявления иерей Александр Сатомский и настоятель Яковлевско-Благовещенского храма протоиерей Алексей Кириллов. Выход передачи благословил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

«В рамках программы планируется рассказ о храмах епархии, известных святых, связанных с нашей землей, таких как Ярослав Мудрый, Александр Невский, Сергий Радонежский, других значимых событиях жизни церкви. В это нелегкое время многие ярославцы обращаются за помощью к Богу, и слово священника важно для них», — сказал заместитель директора ГАУ «Верхняя Волга» (чьим структурным подразделением является телеканал) Андрей Иванов.

Планируется, что программа «Дорога к храму» будет выходить не только на «Первом Ярославском», но и на общероссийском православном телеканале «Союз».