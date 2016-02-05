Москва, 5 февраля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по аграрным вопросам поддерживают введение акциза на пальмовое масло, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. «В принципе, учитывая экономическую ситуацию, опыт других стран и неоднозначность продуктов в точки зрения их влияния на здоровье человека (газированные напитки, пальмовое масло и др.) введение акциза вполне возможно», — заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

polzovred.ru Чипсы — продукт на пальмовом масле

Она также обратила внимание на то, что введение такого налога «принесет существенные доходы, учитывая объем производства».

Правительство РФ обсуждает вопрос акцизов на пальмовое масло и вредные продукты, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Да обсуждаем. Конечно же акцизы и любые косвенные налоги имеют фискальню составляющую. В цифрах не могу сейчас сказать», — сказал он.

Минпромторг также поддержал предложение ввести акциз на пальмовое масло. «Я поддерживаю в целом здоровый образ жизни, и соответственно, любые вредные продукты, которые человек потребляет, не добавляют никакой пользы. Если на этот сорт продуктов будут вводиться какие-то дополнительные сборы, что будет стимулировать население покупать более полезные продукты, в этом ничего плохого нет», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.