В Госдуме считают возможным введение акцизов на «вредную пищу»
Москва, 5 февраля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по аграрным вопросам поддерживают введение акциза на пальмовое масло, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля. «В принципе, учитывая экономическую ситуацию, опыт других стран и неоднозначность продуктов в точки зрения их влияния на здоровье человека (газированные напитки, пальмовое масло и др.) введение акциза вполне возможно», — заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).
Она также обратила внимание на то, что введение такого налога «принесет существенные доходы, учитывая объем производства».
Правительство РФ обсуждает вопрос акцизов на пальмовое масло и вредные продукты, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Да обсуждаем. Конечно же акцизы и любые косвенные налоги имеют фискальню составляющую. В цифрах не могу сейчас сказать», — сказал он.
Минпромторг также поддержал предложение ввести акциз на пальмовое масло. «Я поддерживаю в целом здоровый образ жизни, и соответственно, любые вредные продукты, которые человек потребляет, не добавляют никакой пользы. Если на этот сорт продуктов будут вводиться какие-то дополнительные сборы, что будет стимулировать население покупать более полезные продукты, в этом ничего плохого нет», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.