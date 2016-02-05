Киев, 5 февраля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Директор по развитию бизнеса «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что «Газпром» по-прежнему блокирует виртуальный реверс газа на Украину.

naftogaz.com Нафтогаз Украины

Российский газовый холдинг отказывается представлять украинской стороне так называемые пары шиппер кодов. «Другими словами, отказывается предоставлять нам необходимую информация для перехода на европейские правила отношений между газотранспортными операторами Украины и Словакии, Румынии, Венгрии и Польши», — написал Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» уже подал против «Газпрома» иск в Стокгольмский арбитраж. Решение по нему ожидается в начале 2017 года. «Параллельно настаиваем на проведении переговоров по данному вопросу с привлечением Еврокомиссии», — пояснил директор по развитию бизнеса.

Ранее парламент Украины принял законопроект, разрешающий осуществлять так называемый «виртуальный реверс» газа из Европы, напоминает Витренко. «Виртуальный реверс — это дополнительные мощности в размере 60−70 миллиардов кубометров в год», — сказал он.