Майкоп, 5 февраля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В прошлом году Адыгея сумела сохранить положительную динамику основных показателей в различных сферах, а промышленные предприятия республики в основном демонстрируют свою приспособленность к новым условиям и устойчивую работу. Об этом в ходе традиционной пресс-конференции с представителями ведущих федеральных, региональных, республиканских и муниципальных СМИ заявил глава республики Аслан Тхакушинов, подводя итоги социально-экономического развития Адыгеи за 2015 год, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Алексей Гусев Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов

Руководитель региона отметил устойчивый рост валового регионального продукта. За 2015 год он ожидается в сумме более 87 млрд рублей или 102,1% к оценке 2014 года. Индекс промышленного производства в прошлом году составил 103,2%, что выше аналогичного показателя по России (96,6%), а объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий превысил 44,3 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам года увеличился на 5,6% и составил 106,9%.

Фиксируется и значительный рост собственных поступлений в региональный бюджет. К примеру, если в 2010 году налоговые и неналоговые доходы составляли около 5373 млн рублей, то в 2015 году — 9895 млн рублей. Это делает возможным снижение зависимости республики от федерального центра. Так, по итогам прошлого года дотационность снижена еще на 1% — до 38%.

«Мы продолжаем также следовать плану первоочередных мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в республике. Они подразумевают оптимизацию расходов и перераспределение средств с учетом концентрации ресурсов на приоритетных и социально значимых направлениях», — сказал Аслан Тхакушинов, добавив, что, несмотря на финансовую ограниченность, все социальные обязательства в республике были выполнены.

Что касается государственного долга Адыгеи, то его уровень является одним из самых невысоких среди субъектов Южного Федерального округа и Северо-Кавказского региона. По итогам исполнения за 2015 год госдолг сложился 45,4% (при предельно допустимом для республики в 100%) к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Обязательства по поддержанию уровня долговых обязательств республики в прошлом году республика выполнила полностью.

По темпам роста инвестиций Адыгея занимает второе место среди субъектов ЮФО. Приоритетными на сегодня остаются такие направления экономического развития как агропромышленный комплекс, туризм и стройиндустрия. Именно в эти сферы власти стараются привлекать средства в первую очередь. На сегодняшний день на территории Адыгеи в работе находится более 60 инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций более 70 млрд рублей. В их число входит ряд крупных проектов. Так, в рамках соглашения, подписанного с ОАО «Россети» на сочинском инвестфоруме в 2014 году, до конца 2019 года в республике планируется производить реконструкцию уже существующих объектов энергетики и возводить новые. Общий объем инвестиций должен составить около 10 млрд рублей.

Упомянул глава Адыгеи и о еще ряде соглашений, подписанных в Сочи — о строительстве рыбоводного комплекса и двух логистических центров. Первый на территории Таучежского района планирует реализовать инвестор ООО «Кавиар Кубани» (застройщик — ПАО «Сириус»). Проект предусматривает производство осетровой мясной продукции более 120 тыс. тонн, икры осетровой более 900 тонн. На реализацию первого этапа проекта планируется освоить более 3 млрд рублей. На сегодняшний день инвестор ведет переговоры с кредитными учреждениями по выделению кредитных средств на реализацию проекта. В том же района планируется и возведение двух логистических центров стоимостью 1,5 млрд рублей и 574 млн рублей, соответственно. Инвестор планирует создать 800 новых рабочих мест. В их строительство ООО «Логистический центр Адыгея 1» и ООО «Логистический центр Адыгея 2» уже вложили более 983 млн рублей. Строительство оптово-распределительного центра общей площадью 34 311 кв.м. планируется завершить в III квартале 2016 года, а оптово-распределительного центра, но с общей площадью — 14 138 кв. м — во II квартале 2016 года.

Был затронут на конференции и вопрос импортозамещения. Как отметил глава республики Аслан Тхакушнинов, у местных товаропроизводителей в условиях импортозамещения открывается возможность выхода на крупные торговые сети, и они стремятся максимально реализовать открывающиеся перспективы, при этом обеспечивая население республики качественной продукцией. В этой связи продолжается работа по внедрению современных технологий, реконструкции и техническому перевооружению предприятий АПК, которые позволят потеснить импорт и расширить присутствие на рынке продукции отечественных товаропроизводителей.

В Адыгее сформированы перечни основных видов продукции, производство которых способствует снижению зависимости отраслей экономики республики от импортной продукции. Основные ожидания связаны с сельхозпроизводством. В условиях продовольственного эмбарго предприятия АПК республики показали возможность удовлетворить спрос населения республики по целому ряду продовольственных товаров. По таким позициям, как свинина, мясо кур, масло растительное, мягкие сыры, яблоки республика не только закрывает свои потребности, но и осуществляет поставки в другие регионы России. Одним из популярных брендов Адыгеи является и адыгейский сыр.

Журналистов также интересовали вопросы, касающиеся общественно-политической обстановки, кадровых решений, аспекты взаимодействия с федеральным центром, финансовые возможности региона, результаты выполнения социальных программ, перспективы развития сельского хозяйства, промышленности, потенциал республики в сфере туризма и многое другое. Глава Адыгеи дал исчерпывающие ответы на все вопросы журналистов, обозначив проблемы и задачи работы республиканских органов власти.

Завершая пресс-конференцию, Аслан Тхакушинов подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи по ряду направлений деятельности, предстоит решение многих вопросов. Правительство республики продолжит работу над минимизацией последствий влияния кризиса. Стоят задачи повысить ВРП, изыскать внутренние резервы для устойчивого развития республики, в том числе и за счет снижения расходов на содержание госаппарата. Под особым контролем республиканской власти остаются вопросы снижения напряженности на рынке труда, создания новых рабочих мест за счет развития сферы малого и среднего бизнеса, а также выполнение всех социальных обязательств. Диалог руководителя республики с прессой продлился почти два часа.